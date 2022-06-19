Олег Куцин был основателем и многолетним руководителем "Легиона Свободы", командиром батальона "Карпатская Сечь".

В бою на Изюмском направлении погиб командир добровольческого батальона "Карпатская Сечь" и многолетний руководитель "Легиона Свободы" Олег Куцин.

О потере сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"На Восточном фронте погиб один из самых мощных командиров - Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командира и доброго человека с несокрушимым характером. Искренние соболезнования семье!",- написал мэр Ивано-Франковска.

Куцин создал добровольческий батальон в 2014 году, а позже превратил его в одно из самых боеспособных подразделений в составе ВСУ. С начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля неравнодушные без опыта боевых действий и добровольцы из других стран сплотились вокруг ветеранов "ОДЧ Карпатская Сечь", создав добровольческий батальон. Они обороняли Киев, держали позиции в Ирпене, Романовке, Стоянке и на Броварском направлении. После деоккупации Киевской области подразделение выполняет задачи на Изюмском направлении.

19 мая 2022 года часть добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь" вошла в ряды ВСУ, как 49-й отдельный пехотный батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Карпатская Сечь".

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