Россияне захватили часть Харьковской области.

В Дергачах на Харьковщине правоохранители уничтожила два российских танка.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции.

"Незначительная территория Дергачевского района сегодня временно подконтрольна врагу, но это не имеет никакого значения. Вражеская техника пылает и там. Украинские военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона, граждане никогда не согласятся на оккупацию Украины. Мы все будем уничтожать врага, даже на тех территориях, на которые временно влез агрессор", - рассказали в полиции.

"Еще раз подчеркнем – в тот момент, когда на отдельной части Дергачевского района пока находятся российские захватчики, уничтожены два российских танка. И еще раз обращаемся к русским солдатам – сдавайтесь, сложите оружие, бегите домой. Здесь вам не рады. Вас здесь ненавидят. Украина будет свободной. Слава Украине!", - говорится в сообщении.