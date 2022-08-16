Сейчас она уже работает по оккупантам.

Бойцы Изюмского батальона теробороны из подручных средств смастерили реактивную установку залпового огня,

Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице батальона.

Как рассказали защитники, самодельную реактивную установку именовали "Партизан". Полевые испытания техники провели непосредственно в боевых условиях. Сейчас она уже работает по оккупантам.

Мы всегда найдем возможность наказать захватчиков. Орки - берегитесь! - добавили военные.

Для эффективной борьбы с российскими оккупантами ВСУ используют различные хитрости. В ход идут, в том числе самодельные изобретения, которые помогают уничтожать врага.

Ранее УНИАН делился подборкой изящных технических решений украинских защитников. Среди них, беспилотник "Жебрак, который запускается из рук и, судя по всему, проводит разведку местности. Также упоминается дрон-бомбардировщик с четырьмя винтами и приспособлением для сброса нескольких снарядов одновременно на головы оккупантов.

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