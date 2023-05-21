В течение боев 20 мая бойцам 3-й ОШБр удалось ликвидировать 23 оккупанта и ранить более 40.

Под Бахмутом бойцы третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вперед и разбили "в хлам" подразделения 72-й бригады россиян, ликвидировав значительное количество оккупантов и вражеской техники.

Как сообщает пресс-служба 3-й ОШБр, украинские военные зачистили от врага территорию длиной 1730 метров и 700 метров вглубь.

"При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение - разбиты в хлам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение боев 20 мая удалось ликвидировать 23 оккупантов и ранить более 40. Также уничтожена и вражеская техника, в частности танки.

"Задание выполнено бойцами 2-го штурмового батальона. Уверенно двигаемся вперед, успешно отражая атаки противника", - отметили в бригаде.

Бахмут новости - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, 20 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил о якобы полном взятии его боевиками Бахмута.

Эти заявления представители украинской власти, в том числе и президент, опровергли.

В частности, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, а город не окружен россиянами.

В украинском Минобороны уточнили, что Силы обороны Украины все еще контролируют промышленные и инфраструктурные объекты, а также частный сектор города в районе "самолет".

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