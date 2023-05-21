Глава государства подчеркнул, что украинские бойцы "выполняют очень важную задачу".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте и выполняют "очень важное задание", а город "не охвачен" россиянами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на брифинге в Японии, отметив, что украинская армия держится и воюет благодаря мужеству военных и уму.

"Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это происходит. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных и нашей тактикой...", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что военные действуют "так, как действуют", ведь ценят жизнь людей. По его словам, сложным моментом было бы попадание в окружение и в плен к россиянам, однако бойцы украинской армии "знают, что делать, чтобы не допустить этого".

"Сегодня они выполняют очень важную задачу. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких именно точках - делиться не буду. Но это говорит о том, что Бахмут не охвачен на сегодня Российской Федерацией. И никаких двух или трех толкований этому не может быть", - подчеркнул президент.

Война в Украине - Бахмут

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Японии Владимир Зеленский в ответ на вопрос, контролирует ли Украина Бахмут, ведь россияне сообщили о захвате города, сказал: "Я думаю, что нет". Впоследствии спикер президента Сергей Никифоров растолковал слова Зеленского и отрицал захват Бахмута российскими военными.

В этот же день в Минобороны Украины уточнили, что захватчикам не удалось окружить города, враг потерял часть господствующих высот вокруг города. Вместе с тем, украинская армия взяла Бахмут в полуоточение и удерживает контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Накануне, 20 мая, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы полном захвате Бахмута Донецкой области. Впрочем, в Министерстве обороны Украины тогда же опровергли потерю Бахмута и подчеркнули, что за город идут очень тяжелые бои.

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