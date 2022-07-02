За сутки украинские защитники уничтожили более 20 единиц техники.

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 35 870 человек личного состава. Она также лишилась 1582 танка, 800 артиллерийских систем, 217 самолетов и 186 геликоптеров.

Обновленными данными военных потерь РФ поделился пресс-центр Генштабу ВСУ на своей официальной странице на Facebook. Статистика традиционно разделена на общую и суточную.

Потери России в Украине по состоянию на 2 июля

личного состава — около 35 870 (+120) человек ликвидировано;

танков — 1582 (+5);

боевых бронированных машин — 3737 (+1);

артиллерийских систем — 800 (+4);

РСЗО — 246 (+0);

средств ПВО — 105 (+0);

самолетов — 217 (+0);

вертолетов — 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 (+8);

крылатых ракет — 144 (+1);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2614 (+4);

специальной техники — 61 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на фронте. За прошлые сутки больше всего потерь оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Напомним, одни из самых "горячих" фронтовых точек находятся на Луганщине. Вчера в регионе ВСУ отразили два штурма оккупантов. Первый проводился в районе Верхнекамянки, а второй — возле желатинового завода в Лисичанске.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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