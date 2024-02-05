Солдаты на востоке Украины говорят, что у них не будет другого выбора, несмотря на попытки правительства заменить тех, кто долгое время служит на фронте.

Украинские войска под Бахмутом рассчитывают воевать до конца войны. Некоторые из бойцов говорят, что у них не будет другого выбора, кроме как сражаться, пока война не закончится, несмотря на попытки правительства мобилизовать больше войск, чтобы заменить тех, кто долгое время служил на фронте. Об этом пишет Reuters.

Издание напоминает, что законопроект, направленный на пополнение истощенных ВСУ, "остановился" в парламенте, но одно из предложенных изменений предусматривает обеспечение возможности увольнения солдат, воевавших в течение трех лет. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что военные предлагают мобилизовать на войну еще 450-500 тысяч украинцев.

Как отмечает автор материала, семьи некоторых военнослужащих, находящихся на длительной ротации, призвали Зеленского решить этот вопрос, но члены подразделения беспилотников, воюющих вблизи разрушенного города Бахмут, считают такие надежды нереальными.

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"Тридцать шесть месяцев - это огромный кусок жизни, но что вы можете сделать? Вы должны бороться с врагом", — сказал 51-летний оператор беспилотника с позывным "Мак".

Боец 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметил, что не может представить себе демобилизоваться и жить гражданской жизнью, пока идет война.

"Я останусь, пока мы не одержим победу", - говорит военный.

В свою очередь командир батальона Юрий Федоренко заявил, что нужно больше войск, чтобы позволить, в частности, штурмовым частям отойти на позиции, расположенные дальше от фронта, чтобы восстановиться и заменить их новыми подразделениями. Но он тоже ставит под сомнение идею увольнения через три года.

"Давайте не будем обманывать друг друга, этого не произойдет. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат, людей, способных выполнять боевые задачи, ... то воевать будет некому", - подчеркнул он.

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