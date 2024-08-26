Чтобы добраться до определенных аэродромов, украинским дронам надо проскочить через вражескую ПВО, отметил аналитик.

Сегодня российские оккупанты атаковали Украину, использовав, в том числе ряд своих военных аэродромов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что на опережение ВСУ не отработали из-за плотной противовоздушной работы россиян, в частности, на оккупированных территориях.

Свое мнение Коваленко высказал в эфире телемарафона. В частности, его спросили, почему Силы обороны Украины не отрабатывают на опережение по таким военным аэродромам врага, как "Ейск" и "Приморско-Ахтарск", которые расположены в Краснодарском крае РФ, и полигону "Чауда" во временно оккупированном Крыму. Об этом эксперта спросили потому, что именно с этих объектов сегодня российские войска наносили удары по Украине.

По словам Коваленко, сделать это достаточно сложно, поэтому ВСУ для таких ударов надо пересечь оккупированные территории, которые плотно контролируют эшелонированные системы противовоздушной обороны врага. "Проблема в том, что надо следовать через временно оккупированные территории, и там работает вражеская ПВО", - сказал обозреватель.

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Коваленко добавил, что без поражения других аэродромов РФ, где базируется тактическая и стратегическая авиация врага, например, таких, как "Энгельс" в Саратской области РФ, сегодняшняя атака могла быть более мощной. В частности, по Украине могло быть запущено еще и с "десяток" "Кинжалов". "Благодаря этому (действиям украинцев, - УНИАН) россияне не смогли использовать весь свой потенциал", - сказал обозреватель.

Продолжается война в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня российская армия начала атаковать Украину дронами типа "Шахед" еще ночью, а утром запустила ракеты с бомбардировщиков и ракетоносителей морского базирования. В результате ударов страны-агрессора повреждены энергетические объекты в ряде регионов Украины, в нескольких областях есть жертвы и раненые среди мирного населения.

Например, в Одесской области ранены семь человек, среди которых - трое детей, сгорели десятки авто, повреждены жилые дома. В Киевской области повреждены два энергообъекта, полностью или частично разрушены более 20 частных домов.

По словам председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, известно о трех раненых жителях региона. Женщина, 1965 года рождения, с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина, 1984 года рождения, с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из коляски - у девочки царапина бедра.

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