Польские чиновники подтвердили им, что нарушения воздушного пространства Россией вовсе не случайны.

На фоне продолжающейся российско-украинской войны остро встал вопрос сбивания ракет и дронов РФ союзниками Киева.

Журналисты Defence Romania во время визита в Польшу встретились с экспертами и высокопоставленными чиновниками из Министерства иностранных дел и Управления национальной безопасности при президентстве. Среди тем была возможность сбивать российские цели, которые направляются в сторону воздушного пространства Польши или Румынии.

По словам чиновников, в мирное время с законодательной точки зрения польские истребители должны иметь визуальный контакт с целью перед тем, как ее поразить. То есть, пилоты должны физически увидеть объект - одного радара недостаточно. Причем неважно ракета это или БПЛА.

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"Он должен убедиться, что это не неправильная цель, как, например, украинский вертолет или другая техника. И в условиях, когда российские беспилотники или ракеты заходят на очень короткий промежуток времени в воздушное пространство Польши, сейчас их почти невозможно задеть", - объясняют журналисты.

Польские чиновники подтвердили им, что нарушения воздушного пространства Россией вовсе не случайны. Скорее всего, это попытки Москвы проверить скорость реакции Запада, ведь был только один случай, когда это действительно было случайностью.

Сейчас в НАТО нет консенсуса относительно сбивания российских ракет или беспилотников, которые летят над Украиной в направлении Польши и Румынии. Как отмечается, эта тема вызывает много споров и многие считают, что именно эти две страны пересекут указанную "красную линию". Однако, еще два года назад передача HIMARS, танков и истребителей были такими же горячими вопросами.

"Большая проблема Запада заключается в том, что он почти не дает зеленого света на отправку оружия в Украину, а если и дает, то только на очень ограниченное количество оружия. Итак, прежде чем бояться красных линий, мы должны спросить себя - Запад в целом - достаточно ли мы делаем, чтобы помочь Украине победить Россию в течение двух с половиной лет, или мы просто помогаем ей не утонуть и остаться на плаву? Это также слон в комнате, которого мы отказываемся обсуждать. Возможно потому, что нам не нравится ответ", - заключают журналисты.

Сбитие российских дронов и ракет союзниками

Как сообщал УНИАН, ранее рассматривалась возможность, чтобы союзники сбивали российские цели, которые направляются к их границам. Однако в конце августа заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отметил, что его страна не собирается ни сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией, ни тренировать в Украине военных.

Однако недавно глава МИД Радослав Сикорский Польши заявил, что Варшава и другие союзники Украины, которые имеют с ней общую границу, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО.

Согласно опросам, большинство жителей Польши согласны, чтобы военные страны сбивали воздушные цели, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

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