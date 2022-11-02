На фоне постоянных угроз ядерными ударами в МИД страны-оккупанта удивили заявлением.

В министерстве иностранных дел РФ неожиданно обнародовали заявление о предотвращении ядерной войны на фоне новостей об обсуждении вероятного ядерного удара по Украине в кругу руководителей военных и силовых структур России.

В заявлении отмечается, что Российская Федерация "несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности" и "строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана".

"Российские доктринальные установки в указанной сфере четко очерчены, они имеют сугубо оборонительную направленность и допускают расширительного толкования. Реагирования с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, которая осуществляется с применением ОМП (оружия массового поражения - УНИАН), или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование государства", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что Россия якобы исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и понимания в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения стратегических рисков и угрозы международных инцидентов и конфликтов, чреватых эскалацией на ядерный уровень. Россия также твердо убеждена, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав".

"Призываем другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемить жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМП, способные привести к катастрофическим последствиям", - говорится в заявлении.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин к этому удастся.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реальной преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: