В войне с Украиной на суше россияне исчерпали определенные свои силы, боеприпасы, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) предполагают, что в случае поражения России в войне с Украиной, российские планы останутся неизменными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал на пресс-конференции по итогам заседания этого комитета на уровне начальников генеральных штабов.

В частности, у него спросили, как влияет на расчеты НАТО относительно потенциального конфликта между Россией и Альянсом тот факт, что российские силы в войне с Украиной истощаются с точки зрения личного состава и вооружения.

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"Я думаю, что все государства соглашаются с фактом, что независимо от исхода войны россияне, скорее всего, будут иметь аналогичные амбиции. Даже если они проиграют войну с Украиной, они продолжат иметь те же самые амбиции. И по этой причине угроза не исчезает", - сказал Бауэр.

В частности, он сказал, что в войне с Украиной на суше россияне исчерпали определенные свои силы, боеприпасы, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

"Общее мнение таково, что россияне восстановят то, что они имели. Они также усвоят уроки из этого конфликта и попытаются улучшить то, что они имели", - сказал Бауэр.

В этой связи, как сказал председатель комитета НАТО, такая ситуация потенциально повлияет на дальнейшие планы Альянса, но вопрос будет заключаться в том, как быстро россияне смогут восстановить свой довоенный потенциал и улучшить его.

"Они не были очень успешными в этом, когда осуществили вторжение в Украину. На это понадобится время. И идет ли речь о периоде от трех до пяти лет, или от трех до десяти лет - это то, о чем мы вместе должны поговорить. Это будет изучено разведывательными службами", - сказал Бауэр.

В этой связи он добавил, что после надо будет проложить путь для принятия надлежащих решений, чтобы быть готовыми реагировать на будущую угрозу - противодействовать ей и сдерживать ее.

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