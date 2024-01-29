У Украины есть определенные сложности с отслеживанием запусков "Калибров" с подводных лодок.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что причиной активности российских кораблей в Черном море могут быть не только учения. Не исключается, что Россия может прибегнуть к боевым действиям.

Представительница уверяет, что ситуация с российскими носителями ракет остается достаточно устойчивой и контролируемой: Силы обороны отслеживают активность вражеских кораблей, в том числе подводных ракетоносителей, которые сейчас находятся на боевом дежурстве. Как она отметила, сейчас у военных продолжается своеобразный начальный период учебного года. Подразделения Черноморского флота РФ также имеют определенные задачи по выполнению, например, обязательных учебных упражнений слаживания экипажей.

"Поэтому их активность и пребывание в открытом море может быть связана и с тем, что они отрабатывают обязательную программу... Но понимая, что каждый из них снаряжен боевыми ракетами, мы не можем сбрасывать со счета и ту угрозу, которую они несут. В любой момент выполнение учебных заданий может превратиться в выполнение боевой работы. Поэтому мы предупреждаем всегда об их присутствии, их готовности и снаряженности", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что на дежурстве сейчас находятся подводные ракетоносители РФ, а в украинской ПВО есть определенные сложности с обнаружением пусков "Калибров" из этих единиц. В таком случае Генеральный штаб ВСУ уровень ракетной опасности оценивает как "чрезвычайно высокий" и акцентирует на необходимости оперативного реагирования на сигналы воздушной тревоги.

Сколько кораблей РФ зафиксировали в Черном море 29 января

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 08:00 29 января в Черном море находилось пять вражеских кораблей среди которых - два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Азовском море в это время был один корабль РФ, в Средиземном - два, среди которых - носитель крылатых ракет "Калибр" (8 ракет).

Утром 28 января в Черном море было два российских ракетоносителя. Всего на боевом дежурстве находилось восемь российских кораблей. Среди них - две подводных лодки, снаряжение которых - до восьми ракет типа "Калибр". Впоследствии в море втрое выросло количество "Калибров". В частности, в акватории была увеличена корабельная группировка до 11 единиц и добавлено на боевое дежурство ракетоносители. В море находилось два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" достиг 24 единицы. Уровень ракетной угрозы был объявлен чрезвычайно высоким.

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