Мы обязательно освободим воинов, которые остаются в плену, отметил уполномоченный Рады по правам человека.

Из плена оккупантов уже освобождены 30 украинских военнопленных с острова Змеиный.

В российском плену еще остаются наши воины, и мы их обязательно освободим, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам встречи с родными пленных военных с острова Змеиный.

Лубинец призвал родных, которые имеют какую-либо информацию относительно украинских военнослужащих, сообщать об этом в компетентные органы.

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"Кроме того, во время встречи озвучили вопросы сложности возвращения с плена наших военных, ведь именно военные из Змеиного стали легендой этой войны - они приняли бой, когда много кто был дезориентирован", - сказал он.

Лубинець отметил, что во время эмоционального общения представители различных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 украинских военных, которые находились на острове.

Что происходило на острове Змеиный после полномасштабного вторжения РФ - важнейшие новости

Остров Змеиный стал настоящей ловушкой для украинских военных. 24 февраля, когда вражеские войска вторглись на территорию Украины с суши, моря, неба, защитники Украины не сдались врагу, а достойно защищали границы своей родной земли.

Украинские пограничники со Змеиного острова в конце февраля послали на "х*й" русский крейсер "Москва". В этот же период стало известно, что противники захватили Змеиный.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пограничники из Змеиного погибли.

25 февраля родителям начали сообщать о смерти их детей, но уже 26 февраля российские СМИ заявили, что защитники Змеиного сдались в плен. И показали их на видео. Тогда родные узнали, что они живы. Российская пропаганда стремилась использовать защитников Змеиного в своих интересах, в такой способ пыталась опровергнуть миф о героической обороне острова.

Военные с острова Змеиный до сих пор остаются в плену. По официальной информации, их около 75 человек.

30 июня остров был освобожден от захватчиков, а 4 июля на него доставили флаг Украины. На флаге, который доставили на Змеиный, есть послание военному кораблю противника.

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