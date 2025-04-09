Гетьман считает это частью стратегии РФ для игры на международной арене.

Граждане Китая, которые воевали в составе армии РФ, не случайно попали в украинский плен. Российские командиры подстроили это намеренно. Такую точку зрения высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, это может быть такой своеобразный ответ на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он будет давить на Россию, если та не будет соглашаться на переговоры и прекращение огня и военных действий.

Эксперт отмечает, что эту ситуацию Россия может подавать как контраргумент, мол, у нее есть возможность привлечь огромную армию Китая, поэтому американское давление не будет иметь значительного влияния.

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"Почему это политически выгодно и для нас? Ситуация парадоксальная, как всегда в политике, потому что таким образом мы показываем, что китайские наемники воюют на стороне РФ, а мы их пленяем и уничтожаем. При этом мы знаем о как минимум экономических больших проблемах между США и КНР, поэтому показываем американцам, что мы с ними по одну сторону баррикады и как союзники боремся против влияния Китая", - отметил Гетьман.

По мнению эксперта, едва ли можно говорить, что участие в войне принимали китайские военные. Он напомнил, что представители КНР уже заявили, что не посылали своих военных на войну с Украиной. По его словам, китайцы, которые попали в плен, могли самостоятельно подписать контракт. Гетьман добавил, что в крупных городах России есть, в частности, немало китайских ресторанов, поэтому нельзя исключать, что там могли поработать российские спецслужбы, чтобы привлечь кого-то из их работников на войну.

Китайские граждане в украинском плену

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в российской армии против Украины. Их захватили военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Китайцы находились на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сказала, что Соединенные Штаты Америки видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России. Эти сообщения она назвала "тревожными" и подчеркнула большую роль Китая в войне РФ против Украины.

МИД Китая заявил, что сейчас "проверяет ситуацию" с Украиной и подчеркивает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не вмешивается в конфликт в Украине и ни одного китайского солдата на украинской земле не будет.

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