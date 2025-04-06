В целом строительство бани стоило 5 млрд рублей.

Россиянин, который попал в украинский плен, рассказал, как в оккупированном Крыму строил баню для главы правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Карпенко.

Известно, что оккупант был строителем до того, как попал в пьяную драку, получил за это четыре года тюрьмы и подписал контракт с Минобороны, чтобы оказаться на войне в Украине. По его словам, в 2021 году он со своей бригадой работал на временно оккупированном полуострове. В поселке Форос они строили баню, которая оценивалась в пять млрд рублей.

По словам военнопленного, площадь здания достигала около полутора тысяч квадратных метров, а интерьер удивлял своей роскошью. Он рассказал, что только раковины из мрамора стоить о 3,5 млн рублей, а весила такая одна вещь 450 килограммов.

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Также для отделки бани использовали дорогие материалы, а именно камень и дерево. Крыша, по словам мужчины, вообще была сделана из меди.

Оккупант добавил, что за работу работникам платили по 3,5 тысячи рублей в день.

Пленные россияне - последние новости

Ранее российский военнопленный ответил, почему пошел на войну против Украины. По его словам, наше государство никак не угрожало России, однако он все равно подписал контракт и пошел воевать, ведь он просто выполнял приказ.

Также сообщалось, что в плен к "Азову" попал рыбак с Чукотки. Как оказалось, он попал в плен, когда доставлял спальные мешки и РЭБы, однако украинские защитники атаковали пехотинцев с помощью дронов.

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