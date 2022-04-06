Одержать хоть какую-то победу в Украине до 7 мая - где-то такую задачу перед своими генералами поставил сейчас Путин.

Очевидно, успешность "спецоперации" Владимира Путина в Украине под угрозой, и сам диктатор осознает это. Чтобы хоть немного сохранить лицо", глава Кремля решил дать новое задание российским генералам.

Как говорится в сообщении СтратКому ВСУ, Путин стремится, чтобы те одержали "хоть какую-то победу" в Украине до 7 мая, потому что 9-го должен в Москве состояться традиционный парад. Такое решение Путин принял, вероятнее всего, из-за того, что с начала вторжения его войска не смогли удержать контроль над районами, где вели бои, и понесли многочисленные потери.

Так, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что времена меняются, а диктаторы – нет.

"В годы Второй мировой Сталин ставил задачу освобождать города до какой-то даты: Киев - освободить от нацистов к годовщине "Октябрьской революции", Берлин раньше западных союзников и тому подобное. Результаты спешки известны - сотни тысяч бессмысленно погибших красноармейцев, которых использовали как пушечное мясо ради выполнения прихотей диктатора", – подчеркнули в ведомстве.

Одержать хоть какую-то победу в Украине до 7 мая - где-то такую задачу перед своими генералами поставил сейчас Путин. Дело в том, что 9 мая запланирован парад, который он собирается провести в любом случае.

Только встает вопрос: какие же воинские части пройдут по Красной площади и какая техника проедет? Поскольку украинские защитники успешно разгромили немало элитных подразделений армии и военной техники, которые ранее принимали участие в парадах РФ.

Поэтому парад в Москве 9 мая 2022 года, вероятно, будет выглядеть так:

Напомним, по данным разведки США, Россия пересмотрела свою военную стратегию в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой на начало мая.

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