В дискуссии о миротворческой миссии для Украины произошло недоразумение, считает Густав Грессель.

Планы Франции разместить на территории Украины миротворческую миссию в составе пяти бригад военнослужащих НАТО касаются ситуации во время войны на Донбассе, когда длина фронта была значительно меньше, чем теперь, а СМИ о них написали, потому что в дискуссии о миротворческой миссии для Украины произошло недоразумение, считает австрийский военный эксперт Густав Грессель. Его мнение приводит издание Deutsche Welle.

10 декабря польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Франция якобы имеет достаточно конкретное предложение по потенциальной миссии в Украине. Мол, она может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат), и командование одной из них могла бы взять Польша. По информации издания, над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Однако Грессель убежден, что эти планы, которые цитируют СМИ, неактуальны. По его словам, проект Французского института касается ситуации во время войны на Донбассе, которая длилась до 2022 года, когда длина фронта составляла 420 километров.

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"После полномасштабного вторжения России в Украину эта идея, конечно, отпала, и не только потому, что фронт стал намного длиннее и в Европе нет войск, чтобы действительно как-то защищать его с помощью постоянных миротворческих войск", - приводит слова политолога издание.

Он говорит, что, увидев, "как Россия ведет себя с ОБСЕ и мониторинговой миссией ОБСЕ, в Европе уже "не имеют иллюзий" относительно возможности отправить в Украину миссию с мандатом ОБСЕ или ООН. Ведь для этого нужно будет согласие России и Китая в Совбезе ООН, что является "чрезвычайно маловероятным".

Австрийский эксперт уверен, что европейские партнеры говорят не столько о миротворческих войсках в классическом понимании этого слова, сколько скорее о присутствии вроде того, которое западные страны НАТО имеют на территории восточных союзников - для сдерживания России. В то же время, поскольку Украина не является членом НАТО, то, по его мнению, непонятно, кто и как должен действовать, если "Россия решит протестовать и атаковать" эти войска.

По словам Гресселя, хоть Франция и пытается проактивно подготовить план или меры, которые мог бы принять ЕС, учитывая войну в Украине, чтобы не быть неподготовленным, когда Трамп придет в должность, однако еще ничего не решено, нет четких сценариев. "Это все еще фаза зондирования", - уточняет эксперт.

Главным же условием для любых планов является окончание активных боевых действий, что возможно только с согласия России, отмечает эксперт. "Я не вижу со стороны России никаких сдвигов. Пока они получают территории, пока они, так сказать, на "победном пути", даже если речь идет о нескольких метрах или сотнях метров на запад, пока это так, я не верю, что Путин согласится на серьезные переговоры", - подытожил он.

Миротворческие планы Франции: последние новости

12 декабря 2024 года в Варшаву прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. По данным СМИ, он должен был обсудить с польской стороной возможность ее участия в инициативе по отправке солдат в Украину.

В Польше же исключили отправку войск в Украину в рамках европейской миссии. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что хочет положить конец спекуляциям на тему присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира, и заявил, что такой шаг не планируется.

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