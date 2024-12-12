Рассматриваются страны, которые подписали с Киевом двусторонние соглашения по безопасности.

Среди европейских стран нет консенсуса по отправке войск в Украину, поэтому Франция хочет создать коалицию из пяти-восьми государств, которые решительно настроены действовать.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на французский дипломатический источник. Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск примет в Варшаве президента Эммануэля Макрона, они будут обсуждать возможность отправки европейских войск на линию разграничения, которую могут установить в случае заключения мирного соглашения с РФ:

"Украина будет главным вопросом повестки дня во время встречи двух лидеров, и как сделать так, чтобы она была способна противостоять и быть в лучшей позиции для переговоров".

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Пятеро европейских дипломатов сказали журналистам, что Париж и Лондон обсуждали перспективу отправки войск в Украину еще в прошлом месяце, а украинская сторона проводила подобные переговоры со странами Балтии и Скандинавии. Собеседники отметили, что тогда Варшава не входила в список стран, которые готовы направить военный контингент.

Высокопоставленный чиновник отметил, что Россия будет угрожать безопасности Европы и после завершения войны в Украине, поэтому странам просто необходимо обеспечить ее безопасность:

"Есть ли у нас другой выбор? Я не думаю, что существует какой-то правдоподобный сценарий, где нет активного участия Европы в реализации гарантий безопасности и секьюритизации Европы в целом".

Отправка войск в Украину

Предполагается, что мирный план новоизбранного американского президента Дональда Трампа предусматривает создание буферной зоны, нерушимость которой будут контролировать иностранные военные.

СМИ сообщили, что французский президент Макрон уже выразил готовность согласиться на это и пытается привлечь к инициативе Польшу. Сейчас рассматривается возможность отправки около 40 тысяч бойцов.

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