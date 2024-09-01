Эту доктрину легко увидеть в атаках РФ на Украину.

В конце лета российские оккупационные войска возобновили массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Соответствующая доктрина Кремля была разработана еще в 1960-х годах.

Об этом говорится в статье War on the Rocks. Стоит учитывать, что речь идет о планах, которые создавали при других видах оружия, которое было менее точным и более массовым. Именно поэтому для точечного удара россияне планировали использовать диверсионные группы как "гибридный инструмент" поражения. Сейчас параллельно с диверсантами действует стратегическая авиация - Ту-95МС.

Эти группы делились на два условных "подвида" - те, что будут действовать в мирное время, имея дипломатическое прикрытие, и те, что будут атаковать противника во время войны.

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Согласно замыслу, в первую очередь должны поражаться электростанции и нефтепроводы. Далее надо было перейти к объектам транспортной инфраструктуры и элементам их управления. После этого можно было перейти к коммунальным хозяйствам, СМИ и общественным организациям и на конец - профильные военные объекты стран НАТО.

При этом предполагалась также стратегия "вбросов" в инфопространство, чтобы усиливать влияние на противника.

В Defense Express добавляют, что хотя эта доктрина была разработана десятки лет назад, ее "почерк" легко можно узнать в атаках РФ по украинской инфраструктуре. Враг задействует даже "диверсионную" составляющую, а именно - "корректировщиков" и агентов спецслужб.

Атаки на украинскую энергетику

26 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины.

С начала войны все гидроэлектростанции в Украине были атакованы Россией, сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль рассказывала, что по некоторым электростанциям российские оккупанты нанесли до 20 ударов.

"Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытое небо, это будет бесконечная работа по восстановлению - разрушение - восстановление", - пояснила она.

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