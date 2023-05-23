Истребители также помогут ВСУ на передовой, в частности пехоте.

Поставка даже минимального количества истребителей F-16 сохранит сотни жизней украинских воинов и гражданских.

"Самая главная наша проблема сейчас - это нехватка именно боевых возможностей в плане "воздух-воздух", то есть противодействие в первую очередь российским истребителям, поскольку сейчас им, по сути, в воздухе нам противопоставить нечего из-за глубокой технологической отсталости наших самолетов. И следующий шаг - это эффективное участие в противовоздушной обороне, многослойной противовоздушной обороне, в которой роль воздушной составляющей должна быть очень существенной и эффективной", - заявил украинский пилот с позывным "Джус" в интервью украинской службе "Голоса Америки".

По его словам, эффективность наших самолетов довольно низкая, тогда как F-16 очень хорошо впишутся в эту комбинацию вместе с Patriot, IRIS-T, NASAMS, вплоть до Stinger.

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"То есть это все разные слои одной общей противовоздушной обороны. И по сути истребители должны быть первым рубежом, они должны встречать все эти угрозы самыми первыми, еще у границы, у линии боевого столкновения и сбивать их где-то, грубо говоря, в полях и в лесах там, а не уже возле городов, поскольку это просто опасно", - пояснил он.

Также, по словам пилота, истребители помогут украинским военным на передовой, в частности пехоте.

"F-16 является многофункциональным самолетом, то есть он сможет наносить высокоточные удары по наземным российским объектам, и это могут быть какие-то логистические центры, могут быть склады, пути подвоза снарядов или командные пункты. И так же непосредственная поддержка войск, то есть удары по переднему краю, поддержка нашей пехоты. Причем, опять же, управляемыми боеприпасами, то есть высокоточно, а не просто насыпая по всей ЛБС (линии боевого столкновения), по всей границе, как это делают россияне, то есть исключительно высокоточно и эффективно", - пояснил он.

Кроме того, как продолжил пилот, F-16 поможет противодействовать российским бомбардировщикам, которые обстреливают прифронтовые районы и города у границы, используя крылатые бомбы, так называемые "планирующие" бомбы, против которых у нас эффективного ответа нет.

"Уничтожать средствами ПВО все эти носители бомб просто невозможно, поскольку слишком у нас протяженная граница и слишком протяженная линия соприкосновения. Можно пробовать, но это не является системным решением, поскольку очень большие территории. И так же противодействовать самим бомбам. Так же это просто неэффективно технически и нерационально, а именно истребители, именно F-16 с современными радарами, ракетами могут противостоять этим самолетам. И даже превентивно само их присутствие уже будет тем стоп-фактором, что значительно уменьшит наши потери на земле и страдания наших гражданских и пехоты в прифронтовых районах", - отметил "Джус".

Еще одним преимуществом истребителя, по его словам, возможно, будет использование даже над морем, поскольку F-16 можно применять и в качестве противокорабельной платформы.

"То есть теперь Черноморский флот очень напряжется и для них, конечно же, тоже ситуация усложнится ощутимо. То есть все эти задачи, которые может выполнять F-16, как раз являются теми маленькими кусками пазла, который необходим для наших войск в совместных операциях. То есть это не так, что один F-16 пролетит - и сразу "одержит победу на всю войну", но это очень, очень важные составляющие вот как раз для общей победы, для совместного контрнаступления и для уменьшения количества смертей наших гражданских и наших военных на передовой", - пояснил пилот.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, для изучения процесса обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16 в Европу уже уехали передовые группы. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что "таким образом, старт дан, есть решение о том, что Украина будет иметь F-16".

Подготовка учебной базы, как материальной, так и методической, для овладение украинскими пилотами F-16 уже запущена. Сейчас воздушные силы уже отобрали кандидатов и передали все эти списки партнерам. Украинские союзники уже знают, сколько людей у нас есть подготовленных.

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