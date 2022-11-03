Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим - одному насильнику и тому, что "стоял на страже".

Украинские правоохранители установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокого обращения с населением во время оккупации Киевщины в марте этого года, людей пытали, держали как заложников и грабили.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время расследования установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992 (Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил РФ.

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"По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомат, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла не трогать ее, однако это не остановило нападавших. Личность второго соучастника преступления сейчас устанавливает полиция. Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних лиц", - говорится в сообщении.

Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим - одному насильнику и тому, что "стоял на страже" - в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12-ти лет. В полиции проинформировали, что сейчас устанавливаются военные РФ, причастные к военным преступлениям против гражданского населения во время оккупации Киевщины.

Зверствах оккупантов на Киевщине

После освобождения от российских оккупантов Киевской области в конце марта начала появляться информация о зверствах захватчиков.

Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Некоторых расстреливали прямо на дорогах и побросали их тела на улицах. У многих были связанные белой лентой руки. Есть факты изнасилования детей и женщин, тела некоторых россияне пытались сжечь. Кроме того, русские фашисты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

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