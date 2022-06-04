По словам Жданова, Лукашенко введет войска в Украину, ели Путину удастся запугать его.

На волынском направлении армия Беларуси может выставить 25 тысяч человек и если президент РФ Владимир Путин дожмет Лукашенко, Беларусь вступит в войну против Украины.

Такое мнение в колонке для НВ озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тыс. войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории", - отметил военный эксперт.

Жданов также подчеркнул, что Украина знает, откуда могут прийти вражеские войска.

"Мы вполне понимаем, откуда потенциально может идти армия Беларуси. Особенности местности таковы, что там не развернешься и не пойдешь широким фронтом. Там болота и леса, и это сильно сужает возможности наступающей стороны. Кстати, это может быть еще одним сдерживающим фактором для белорусской армии — они будут ограничены в маневре, и мы можем повторить то же, что делали с российской армией в первую неделю войны в Черниговской и Сумской области. Тогда мы крошили их в походных колоннах, когда они входили на территорию Украины. Особенности местности могут создать такие же условия и сыграть такую же злую шутку с белорусской армией", - заявил эксперт.

По словам Жданова, Лукашенко введет войска в Украину, ели Путину удастся запугать его.

"На кону — пребывание Лукашенко у власти. Если Путин найдет способ запугать его тем, что буквально назавтра он его отстранит от власти, если тот не пойдет войной на Украину, то при таких условиях Лукашенко может отдать приказ. В остальных случаях Лукашенко будет петлять до последнего, потому что понимает: если даже отдаст приказ на наступление — это может повлечь за собой также социальный взрыв внутри самой страны. И несмотря на то, что армия сейчас не совсем пользуется поддержкой населения, но она и население могут объединиться. Потому что социология показывает, что и население, и армия в большинстве своем против участия Беларуси в войне в Украине", - заявил военный эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

Практически сразу появилась информация о том, что Беларусь готова воевать на стороне агрессора и в любой момент может ввести свои войска в Украину.

1 июня появилась информация о том, что Путин не исключает вариант отстранения Лукашенко от власти.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что белорусские военные получили приказ о нападении на Украину.

В Беларуси заметили эшелон из 50 единиц техники, который направляется к границе с Волынской областью. На многих из машин можно заметить опознавательный знак – красный квадрат.

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