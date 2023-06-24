В городе отчетливо слышен гул вертолетов в разных районах.

В сторону Ростова-на-Дону несколько часов назад вылетели десятки бортов со отрядами спецназначения.

Об этом рассказал The Moscowe Times правительственный чиновник. Находящийся в Москве корреспондент сообщает, что в небе над столицей и в Подмосковье действительно активизировались полеты самолетов.

Местные СМИ сообщают, что силовым ведомства в Ростове поступил приказ взять под особую охрану штаб Южного военного округа. В городе отчетливо слышен гул вертолетов в разных районах.

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В оперативное подчинение военных поступили воинские формирования Росгвардии, пограничной службы ФСБ, МЧС и других министерств и ведомств, сообщил источник в силовых структурах.

Возле Ростова перекрывают трассы. По сервису "Яндекс. Карты" заметны пробки на Северном обходе, рядом с Рассветом, аэропортом, Самбеком и съездом на М-4 возле Новошахтинска. Очевидцы сообщают, что машины досматривают.

Ситуация в Ростове - детали

В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

По словам собеседников издания "Вот Так", в Ростовской области после заявления Пригожина вооружают срочников.

"Я в резерве, моих 30 людей уже отправили на броню (получение снаряжения — "Вот так"). Они получают броню, оружие, ждут БТР", - рассказал собеседник журналист аиздания в одной из приграничных частей в Ростовской области.

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