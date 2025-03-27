Рыженко назвал три индикатора потенциального перемирия в море.

Реальным гарантом безопасности в Черном море могла бы стать Турция, которая имеет соответствующие силы и контролирует Босфор.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"Реальным гарантом может быть тот, кто имеет силу на море - корабли, или авиацию. В условиях Черного моря реальным гарантом может быть Турция. Потому что у нее есть силы и она контролирует пролив Босфор, через который не пропустит до окончания боевых действий корабли других стран. Это ее право, согласно Конвенции Монтре (международное соглашение, которым восстановлен суверенитет Турции над Черноморскими проливами Дарданеллами и Босфором, - УНИАН)", - сказал он.

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Он добавил, что президент страны Реджеп Эрдоган желает окончания боевых действий в Украине, и Турция имеет военные активы на море для того, чтобы контролировать перемирие. Также она при необходимости может применить оружие, но это является "очень пикантным вопросом".

"Хотя мы помним, что когда Турция защищала свое воздушное пространство, то применила свой потенциал против РФ", - напомнил Рыженко.

По его мнению, индикаторы успешного перемирия на море - три позиции. Первая - Россия прекращает любые обстрелы, в том числе "Искандерами" из оккупированного Крыма портовой инфраструктуры Украины, в частности Одессы. Именно эти удары наносят большой ущерб иностранным торговым судам, которые заходят в Украину, портовой инфраструктуре, и из-за них гибнут люди.

"Вторая позиция - все порты Украины должны возобновить навигацию... Хочу напомнить, что до сих пор Николаев, Херсон и Очаков фактически заблокированы для гражданской навигации. И любые возможности это сделать приведут к тому, что судно будет уничтожено российскими подразделениями, которые находятся в частности на Кинбурнском полуострове", - подчеркнул капитан 1-го ранга.

Третий индикатор - суда, которые будут выходить из украинских портов, должны двигаться фактически напрямую, например, из Одессы на пролив Босфор, через открытое море. По словам Рыженко, это также позволило бы Украине подпитывать экономику и предоставлять возможность ее развивать.

Он отмечает, что для приведения в действие этих индикаторов РФ нужно просто остановить обстрелы, для чего нужно исключительно политическое решение. Рыженко отметил, что после выхода РФ из "зернового соглашения" 2022-2023 годов украинские порты за 1,5 года перегрузили более 100 млн тонн грузов, но могут выполнять еще больше задач.

В то же время эксперт отметил, что пока не видит никаких предпосылок для того, чтобы РФ согласилась бы придерживаться таких условий. Он отметил, что Россия "временно" перебазировала свои новые корабли из Севастополя в Новороссийск, которые даже оттуда могут выполнять задачи, касающиеся ударов по Украине. Исключение - проведение десантной операции. По словам Рыженко, россияне уже адаптировались к угрозе в виде морских украинских дронов.

"Если раньше они блокировали гражданское судоходство боевыми кораблями, то сейчас это выполняет авиация, и удары наносятся по судам, когда они находятся в украинских портах... Откровенно говоря, Россия сейчас не имеет экономических ограничений. Ее порт Новороссийск функционирует почти нормально... Его годовой объем составляет 150 млн тонн, это четыре объема довоенной Одессы. То есть, это - очень большой порт, а мы их гражданские суда не атакуем", - подчеркнул Рыженко.

По его мнению, в идеале должно быть максимально восстановлено действие Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Это необходимо, как Украине, так и другим странам Черноморского бассейна.

Почему соглашение с РФ о мире в Черном море является невыгодным для Украины

Напомним, по словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас в Азово-Черноморском регионе - статус "кво". Он напомнил, что даже во время действия зернового соглашения, из которого РФ вышла летом 2023 года, российская армия атаковала порты Большой Одессы. Также россияне, которые входили в состав совместной обзорной группы, намеренно затягивала осмотр торговых судов, которые шли в порты "Черноморск", "Южный" и Одесский порт.

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