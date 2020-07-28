Вице-премьер Резников рассказал, почему РФ согласилась на перемирие на Донбассе

По словам вице-премьера, ежегодно война с Украиной обходится России в $5 млрд.

Россия ежегодно тратит на ведение войны на Донбассе около $5 млрд в год..

Такую цифру озвучил вице-премьер по реинтеграции, член ТКГ от Украины Алексей Резников в интервью LB.ua.

По его словам, РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война длится уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.

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“Остается открытым вопрос: сколько еще РФ финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри России. По моим подсчетам, Москва тратит на это $5 млрд в год”, - пояснил он.

Кроме военных расходов, Россия еще выплачивает зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях.

“Удерживают ли они бюджетников в Ливии или Сирии? Нет. Они не выплачивают никому там зарплат. А на Донбассе это происходит, вот почему Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем они удерживают несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан, в свою очередь, претендуют уже на то, чтобы пользоваться общероссийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает”, - добавил Алексей Резников.

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Он также добавил, что невыполнение взятых на себя обязательств предусматривает для России санкции.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников намекнул, что террористы заинтересованы в прекращении огня.

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