Подробности ракетной атаки выясняются. Россияне могли применить кассетные боеприпасы.

Российские оккупанты сегодня вечером, 7 января, обстреляли окрестности Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Взрывы, которые недавно слышал весь город, - это еще одно доказательство того, что Россия - это страна без чести и совести. Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья", - заявил он.

Секретарь горсовета добавил, что сейчас все детали ракетной атаки выясняются.

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"Но одно мы сейчас знаем точно: Россия - страна-террорист. И будьте внимательны! Сохраняется угроза повторного обстрела, поэтому находитесь в безопасных местах", - призвал Куртев.

По данным местных Телеграм-каналов, россияне могли обстрелять Запорожье с ЗРК С-300 и реактивных систем залпового огня. Оккупанты, по неподтвержденной информации, могли применить при обстреле кассетные боеприпасы.

Война в Украине - рождественское "прекращение огня" Россией

Как сообщал УНИАН, 5 января после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

Однако уже в первые часы российские войска нарушили свое же "перемирие", на что также обратили внимание в Пентагоне. Там также назвали заявление Путина о прекращении огня "пропагандистским трюком".

Так, 6 января российские оккупанты, несмотря на так называемое "рождественское перемирие", убили в Донецкой области двух мирных жителей, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Также за сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонскую область, в итоге один человек погиб, семеро - ранены.

По данным Генштаба ВСУ, в течение сегодняшнего дня, 7 января, россияне нанесли один авиаудар и совершили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинских позициях.

Вечером 7 января россияне также нанесли удар по Харьковщине. В результате атаки есть прилеты в городе Мерефа, который расположен в 30 километрах от Харькова. На данный момент известно об одном погибшем.

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