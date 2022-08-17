Вооруженные силы Украины теперь диктуют россиянам ход войны и вынуждают их к непопулярным военным шагам, что является переломным моментом в противостоянии.
Такое мнение высказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан во время информационного телемарафона.
По его словам, успех ВСУ на юге заставил россиян реагировать и перебросить свои основные силы на невыгодные для них территории, а именно – правый берег реки Днепр, за которым есть лишь несколько переправ.
"И именно то, что наши Вооруженные силы диктуют ход войны и заставляют врага к непопулярным, бесперспективным военным решениям, вот здесь, я считаю, наш переломный момент", - отметил эксперт, добавив, что также активизируется украинская авиация, уничтожаются вражеские системы радиолокационного наблюдения и ПВО на Херсонщине, Запорожье и южных районах Крыма.
Он добавил, что к этому времени силы противника были полностью сконцентрированы на востоке. Донецкая и Харьковская области были под угрозой, вблизи Белгорода были большие резервы противника.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.
Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
Также бои продолжаются на Харьковском направлении.
С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.
Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.