Вооруженные силы Украины диктуют врагу ход войны, он был вынужден перебросить свои основные силы на невыгодные позиции.

Вооруженные силы Украины теперь диктуют россиянам ход войны и вынуждают их к непопулярным военным шагам, что является переломным моментом в противостоянии.

Такое мнение высказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан во время информационного телемарафона.

По его словам, успех ВСУ на юге заставил россиян реагировать и перебросить свои основные силы на невыгодные для них территории, а именно – правый берег реки Днепр, за которым есть лишь несколько переправ.

"И именно то, что наши Вооруженные силы диктуют ход войны и заставляют врага к непопулярным, бесперспективным военным решениям, вот здесь, я считаю, наш переломный момент", - отметил эксперт, добавив, что также активизируется украинская авиация, уничтожаются вражеские системы радиолокационного наблюдения и ПВО на Херсонщине, Запорожье и южных районах Крыма.

Он добавил, что к этому времени силы противника были полностью сконцентрированы на востоке. Донецкая и Харьковская области были под угрозой, вблизи Белгорода были большие резервы противника.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.

Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.

Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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