Россиян не настолько интересует результативность этой операции, как сохранение своих жизней.

Военное командование российских захватчиков убегает из оккупированного Херсона. Это означает, что наступление врагу менее важно, чем сохранение собственных жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего, это (бегство командования РФ - ред.) означает, что кому-то надо сохранить свою жизнь и кому-то очень страшно за свои перспективы. И осознание того, что наш огневой контроль над транспортными и логистическими артериями мощной и неотвратимое", - объясняет Гуменюк.

При этом она отметила, что оккупанты, пытаясь использовать мосты для перевозки легкой автотехникой своих "бесценных" жизней, они все же рискуют.

"Потому что понимают, что повреждения, которые мы наносим, достаточно красноречивы. То есть, не выдержат эти логистические маршруты перевозки тяжелой техники и подтягивания резервов, помощи военной такой уже не будет", - подчеркнула Гуменюк.

Также она ответила на вопрос, возможно ли вообще наступление русских при таких обстоятельствах на этом направлении.

"В условиях современного ведения боя и управления (все же существует дистанционное управление войсками) они смогут сейчас и будут пытаться, но то, что их не настолько интересует результативность этой операции, а сохранения своих жизней, то это очевидно", - объясняет Гуменюк.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

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