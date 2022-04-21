По словам советника главы ОП, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году.

Российская власть переиграла саму себя попав в полную политическую и экономическую изоляцию из-за войны с Украиной.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере пайку и другое питание можно существенно врезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают спесь. И собьют окончательно. Особенно если, а главное – когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго", - отметил он.

По словам Подоляка, уже сейчас руководитель российского Центробанка Набиуллина, выступая перед Госдумой, прямо заявила о большом кризисе в стране.

"Со слов главной банкирши племени варваров. Во-первых, период, когда экономика может продолжать жить на запасах, конечен, и всплывет он в II-III квартале этого года. Во-вторых, в ближайшее время РФ окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут.

В то же время, по мнению Подоляка, в РФ возникнут системные дефициты.

"И в-третьих, после введения нынешних санкций РФ сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с ними невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций. И вывод прост: движение вниз всегда происходит из-за ускорения. Желательно ускоряться как можно быстрее", - добавил он.

Также Подоляк перечислил "достижения" Кремля за время полномасштабного вторжения в Украину.

"1. Украина объединена как никогда. 2. Запад консолидирован. 3. Пророссийские лоббисты не имеют будущего. 4. "Северный поток – 2" закрыт навсегда. 5. Экономика РФ пробивает дно. 6. Войска терпят тысячных потерь. Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовочкам, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция", - отметил Подоляк.

Напомним, по мнению Подоляка, война может быть завершена переговорами между президентами Украины и России.

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