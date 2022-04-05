Также в Польше ведутся переговоры о том, чтобы заблокировать и железнодорожные перевозки в Россию и Беларусь.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, насколько действенной будет транспортная изоляция России и Беларуси, которую запланировали Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Об этом он заявил в эфире 1+1.

"Решение практически уже принято. Польша, Литва, Латвия и Эстония скоординировали свои действия и приняли решение, что в течение ближайших 48-72 часов, то есть двух-трех дней, границы с Беларусью и Россией будут закрыты полностью. Это решение пионерское и образцовое для остальных стран Европейского союза. На самом деле шла долгая дискуссия о том, что такое решение должно быть принято в Брюсселе Европейским союзом, но они все время избегали принятия такого решения и потому инициативу на себя взяла Польша, Литва и Латвия, Эстония поддержала их. И по просьбе нашего правительства они закрывают границу", – рассказал Дещица.

При этом посол поблагодарил активистов, которые проявили активную гражданскую позицию и начали блокировать на польско-белорусской границе движение грузовиков с товарами для России и Беларуси.

"Конечно, это повлияло также на ускорение принятия решения правительством у нас в Польше и странах Балтии о закрытии границы", – отметил он.

В то же время Дещица уточнил, что сейчас речь идет лишь о закрытии сухопутной границы указанных стран для российского автомобильного транспорта, однако также уже ведутся переговоры о том, чтобы со временем заблокировать и железнодорожные перевозки.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России и Беларуси. Таким образом, товары из Европы не смогут добираться до страны-агрессора. В худшей ситуации окажется Калининградская область, которая может быть фактически отрезанной от России.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, ЕС закрыл небо для российских самолетов, в том числе грузовых. Впрочем, товары все еще могли доставляться в Россию наземным путем.

В частности, немало фур направлялось в Россию из стран ЕС, главным образом из Германии, через польско-белорусскую границу. В связи с этим 12 марта активисты вышли на польско-болоруськую границу и устроили акцию протеста, заблокировав проезд фурам, которые везли грузы в РФ и Беларусь. Польские правоохранители оттеснили участников акции на пункте пропуска Козловичи-Кукареки.

Акция протеста была возобновлена 19 марта. Во время последней акции участники распечатали фотографии с преступлениями российских военных в Буче и временно оккупированных пунктах.