"Характеризовать это должен президент Зеленский", а не Белый дом, подчеркивает Кирби.

В Белом доме пока не будут комментировать успехи украинского контрнаступления. В Вашингтоне считают, что комментировать его продвижение – дело Киева, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга.

"Мы собираемся воздерживаться от того, чтобы предоставлять оценку этому наступлению. Я останусь верным этому. Смотрите, наступательные действия, бой идет. Это не вызывает никаких вопросов. Но характеризовать это должен президент Зеленский, а не мы. И, бесспорно, украинские Вооруженные Силы должны говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – сказал Кирби.

Он отметил, что Украина не раскрывает США детали своих операций.

"У них не было никаких обязательств давать нам какую-либо информацию или информировать нас о своих операциях. У них не было никаких таких обязательств в течение последних 15 месяцев", – добавил Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя.

"Вы видели пакет помощи, который поступает через программу USAI и о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, что очень, очень скоро вы увидите некоторые дополнительные пакеты. ... Продолжаем предоставлять Украине то, что, как мы знаем, ей нужно в этой борьбе", – подчеркнул чиновник.

Контрнаступление Украины - что сообщалось

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления. Он подчеркнул, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, но отказался сказать, на какой они стадии.

Известно, что у ВСУ есть успехи в наступательной операции на Бердянском направлении (продвижение до 1 километра).

В Донецком и Таврическом операционных районах, как сообщали в Минобороны, освобождено 90 квадратных километров территорий (сопоставимо с площадью Хмельницкого). Деоккупировано 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

В то же время появляются многочисленные сообщения о значительных потерях Украины, в частности, в технике, полученной от партнеров.

Германия на этом фоне пообещала наращивать поставки старых танков Leopard 1 A5, а США, как ожидается, передадут боевые бронированные машины Stryker и БМП "Bradley", которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику.

Вас также могут заинтересовать новости: