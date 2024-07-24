Агрессия РФ мешает международной стабильности, подчеркнул глава МИД Украины.

Справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщила пресс-служба украинского МИДа. Отмечается, что главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

Кулеба отметил, что "российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости, поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства".

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Министр отдельно проинформировал коллегу о результатах Саммита мира в Швейцарии и разъяснил логику дальнейших шагов во внедрении Формулы мира как пути к справедливому завершению российской агрессии.

"Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но подчеркнул, что сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями насчет актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений, а также международной повестки дня.

Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что "российская агрессия стоит не только на пути развития Украины, она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, и в частности, развитию торговли между Китаем и Европой".

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Как сообщал УНИАН, 23 июля Дмитрий Кулеба начал свой визит в Китай. "В развитие контактов лидеров Украины президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года", - отметил дипломат в соцсетях.

Ранее представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижения "политического урегулирования" в войне Украины с РФ.

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