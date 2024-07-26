Однако, как акцентировал Михаил Подоляк, РФ не готова к "справедливым условиям", которые приведут к устойчивому миру.

Китай заинтересован в том, чтобы развязанная Россией война теряла актуальность для глобальной повестки дня, а Украина готова к переговорному процессу. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит в КНР министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает 24 канал.

"Китай абсолютно четко понимает роль, которую он сегодня играет в глобальном и политическом смысле. Безусловно, Китай заинтересован в том, чтобы конфликт (война в Украине) уже терял свою актуальность для глобальной повестки дня. Почему? Потому что это, опять же, разрушает правила, а Китай хочет, чтобы правила работали. Пекин демонстрирует готовность выслушать не только российскую сторону. Китай демонстрирует готовность, как глобальный игрок, выслушать Украину", - отметил он.

По его словам, в КНР хотят понять, почему в этой войне сегодня невозможно перейти к дипломатическому урегулированию.

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"Я буду ссылаться на слова господина Кулебы. Он абсолютно прав - да, мы готовы к переговорному процессу. То есть, не надо обвинять Украину, что она хочет только войны. Нет. Во-первых, мы не начинали войну. Во-вторых, у нас не было никаких экспансионистских намерений. Единственным агрессором является Россия. Впрочем, мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия", - заявил Подоляк.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что без России и Китая за столом не удастся достичь каких-либо мирных договоренностей по войне в Украине.

По его словам, Китай должен взять на себя больше ответственности за мирное обустройство мира на основе правил, а не на основе того, у кого большая армия или экономическая мощь.

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