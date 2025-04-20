Украинские военнослужащие считают, что справедливые переговоры с РФ вести невозможно.

Украинские военнослужащие не воспринимают серьезно разговоры о мирных договоренностях, потому что ситуация на фронте свидетельствует о том, что с россиянами справедливые переговоры вести невозможно, считает боевой медик 3-го штурмового батальона 5-й штурмовой бригады Татьяна Лисицына. Об этом она сказала в эфире Эспрессо.

"Для меня и всех, с кем я общаюсь здесь, все эти разговоры о перемирии смешны. Мы находимся между жизнью и смертью. Конечно, все хотят перемирия, но на фронте мы видим совсем другую ситуацию", - отметила она.

По словам медика, важно подчеркнуть, какое это будет перемирие и на чьих условиях. Говорит, "условия должны быть только украинские и диктовать их будем только мы". Она заверила, что никто из военных на те условия, которые предлагаются, не согласен.

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Также медик предостерегла от надежд, что с россиянами получится о чем-то договориться. По ее словам, оккупанты выдвигают нереальные условия, а Украина никогда не откажется от своих территорий и граждан.

"Отдать наши земли и людей? Люди в оккупации ждут освобождения... Извините, но сегодня наши военные держат позиции и сдерживают врага и здесь о чем-то договариваются. О чем идет речь вообще? Россияне выдвигают просто нереальные условия, никто оставлять и отказываться от своих территорий не будет. Да, они разрушены, но это наша земля", - добавила она.

Мирные переговоры: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским. По данным агентства Bloomberg, потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. В то же время источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Между тем в администрации США уже неоднократно заявляли о готовности переключиться с переговоров по войне в Украине на другие вопросы. Так, Трамп 18 апреля допустил выход США из переговорного процесса, если одна из сторон будет мешать достижению мира. "Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира, - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди". И мы просто уйдем", - сообщил он.

На следующей неделе в Лондоне состоится очередной раунд переговоров по ситуации в Украине. В Офисе президента анонсировали, что на переговорах будет присутствовать украинская переговорная группа. Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко также выразил мнение, заявления администрации США о возможном выходе страны из переговоров - это такая тактика поведения США, "но это не значит, что это неизбежно или уже решено".

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