Очередной раунд переговоров анонсировали на следующую неделю.

На переговорах по перемирию в Украине, которые состоятся на следующей неделе в Лондоне, будет присутствовать украинская переговорная группа, сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона.

"На переговорах, которые имели место на текущей неделе в Париже, был глава Офиса президента Андрей Ермак, был министр иностранных дел, был министр обороны. При необходимости состав будет откорректирован, но Украина точно будет присутствовать на этих переговорах", - заверил Лещенко.

Он подчеркнул, что Украина никогда не будет преградой на пути к миру, поскольку в Украине гибнут люди, теряются территории и инфраструктура.

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Кроме того, Лещенко прокомментировал заявления администрации США о возможном выходе страны из переговоров по окончанию войны в Украине.

"Давайте не будем драматизировать. США и из НАТО собирались выходить, но не вышли, и из ООН, и из некоторый институций Организации объединенных Наций они собирались приостанавливать членство и т.д.", - сказал советник.

По его словам, объявление о выходе из организаций или процессов - это такая тактика поведения США, "но это не значит, что это неизбежно или уже решено".

Предстоящие переговоры в Лондоне: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, по информации министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе. Он подчеркнул, что переговоры, которые состоялись в Париже, и следующая встреча является свидетельством того, что Европа получила место за столом переговоров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что на этой встрече может быть согласовано решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

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