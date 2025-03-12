Отметил, что все оружие используется для обороны Украины.

Поставки военной помощи США Украине возобновлены без каких-либо дополнительных ограничений, сообщает заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.

Он отметил, что сегодня подтверждены данные о возобновлении предоставления военной помощи от США Украине. "Данные подтверждены ночью с авиабазы "Жешув" (Польша). Разблокирована помощь, которая уже поступила. Она начинает передаваться. Как и другая по всем каналам, по всей цепочке из США в Польшу", - сказал нардеп на брифинге.

Отвечая на вопрос были ли какие-то дополнительные условия от США по использованию оружия, в частности, только для обороны, Чернев отметил, что в современной войне стираются грани или это оружие для обороны, или для наступления.

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"Для нас все это оружие для обороны, потому что мы защищаем свою землю. Поэтому здесь каких-то ограничений или условий не было. Оно, как предоставлялось, так и предоставляется для использования нашими Вооруженными силами", - подчеркнул он.

Что известно о решении приостановить поставки оружия и разведданных Украине

Как сообщал УНИАН, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине. Американцы отмечали, что сотрудничество будет возобновлено, если украинская сторона покажет волю к мирным переговорам.

Решение о возобновлении помощи США и предоставлении разведданных было принято по результатам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.

Кроме того, Трамп оказался "на крючке" у Украины после того, как прекратил поставки оружия ВСУ. "Они [США] уже перегибают палку с Европой, в том числе. Потому что таким поведением они ставят под угрозу прибыли собственных производителей оружия, потому что европейцы сейчас будут спрашивать, а зачем нам вообще американское оружие?", - считает эксперт.

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