Силы обороны Украины полностью контролируют линию границы.

Направление с Беларусью является угрожающим, но в близости к украинской границе не наблюдается перемещения техники и личного состава.

"В целом по границе ситуация неизменна. Силы обороны Украины полностью контролируют линию границы, каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось", - сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, за тем, что происходит вглубь территории Беларуси активно следят подразделения разведки для того, чтобы понимать насколько ситуация может меняться, чтобы были готовы, если начнутся какие-то действия с территории Беларуси.

Видео дня

"В непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава. Но в целом это направление для нас по-прежнему остается угрожающим, потому что Беларусь продолжает находиться в орбите влияния России", - подчеркнул Демченко.

При этом добавил, что, скорее всего, Москва давит на Беларусь, чтобы та более масштабно присоединилась к войне.

"Должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Мы укрепляем как линию границы, так и пограничные фортификационные сооружения, чтобы наши ребята имели все возможности отразить любую атаку, в том числе и с территории Беларуси - будь то белорусские подразделения или российские. Но отмечу, что, на данный момент, Россия непосредственно на территории Беларуси не имеет достаточно группировки или сил, которые бы она могла задействовать для вторжения на территорию Украины", - подчеркнул Демченко.

Война в Украине - ситуация на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные разведки, отмечала, что Вооруженные Силы Беларусипод видом учений сосредотачивают большое количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники на границе с Украиной.

По информации МИД, в Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: