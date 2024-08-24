Известно, что Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси.

Китай и Беларусь договорились усилить сотрудничество в некоторых сферах, среди которых торговля, безопасность, энергетика и финансы. Об этом говорится в совместном заявлении после встречи премьер-министра Китая Ли Цяна с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, которая состоялась в Минске, пишет Reuters.

В нем говорится о том, что обе страны также усилят сотрудничество в промышленных цепочках поставок и продолжат способствовать развитию торговли, чтобы снизить потери для обеих сторон.

"Беларусь также намерена углубить сотрудничество с мегаполисом Гуандун-Гонконг-Макао, который охватывает девять городов, включая Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чжухай", - отмечается в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Китая. Видео дня

В свою очередь издание China Daily сообщило, что Беларусь была среди первой группы стран, которые откликнулись на китайскую инициативу "Один пояс, один путь", поэтому Ли во время своего визита в Минск отметил, что китайско-белорусские отношения остаются динамичными на протяжении последних 32 лет, несмотря на "меняющийся международный ландшафт".

Также журналисты напомнили, что Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси и ее крупнейшим торговым партнером в Азии. В частности двусторонний товарооборот между странами в прошлом году превысил 8,4 миллиарда долларов США.

Известно, что Ли приехал в Беларусь в четверг после завершения своего визита в РФ.

Китай, Беларусь и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Китая планировал посетить Беларусь и Россию на этой неделе. В частности, в МИД Китая отметили, что визит Ли со вторника по пятницу будет включать "29-ю регулярную встречу между главами правительств Китая и России".

Уже 21 августа стало известно, что Ли Цян приехал в Москву.

"Китайско-российские отношения в новую эпоху демонстрируют новую силу и жизнеспособность, укрепляя взаимное политическое доверие, плодотворное сотрудничество в различных областях, глубоко укоренившуюся дружбу, тесную и эффективную международную координацию", - сказал китайский чиновник, добавив, что визит направлен на "углубление взаимовыгодного сотрудничества".

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