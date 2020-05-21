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Боевики обязали жителей ОРДО, получивших украинские паспорта за время оккупации, оформлять "документы ДНР"

12:59, 21 мая 2020
Война
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REUTERS

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин 19 мая подписал "указ" об идентификации лиц, который по факту обязывает граждан Украины, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории ОРДО, оформлять "паспорт ДНР".

Как сообщают "Новости Донбасса", так называемая идентификация будет проводиться путем выдачи "адресной справки", действие которой ограничивается 6 месяцами. Она выдавалась и ранее для лиц, получивших паспорт Украины после 7 апреля 2014 года для его "легализации" в неподконтрольных районах.

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"Легализовав" украинский паспорт таким способом, человек получал право, например, на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат или на возможность обучаться в учебных заведениях, подконтрольных группировке "ДНР", - пишет издание.

Также отмечается, что с 31 июля 2020 года "адресная справка" будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР" либо о невозможности получения таковой. То есть, к моменту завершения действия "справки" человек, зарегистрированный на территории Донецкой области и проживающий в ОРДО, обязан уже иметь "паспорт ДНР".

Как сообщал УНИАН, ранее у представителей боевиков на переговорах в Минске обнаружили российские паспорта.

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