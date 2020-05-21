Боевики обязали жителей ОРДО, получивших украинские паспорта за время оккупации, оформлять "документы ДНР"

Террористы намерены выдать всем жителям оккупированного региона никем не признанные бумажки.

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин 19 мая подписал "указ" об идентификации лиц, который по факту обязывает граждан Украины, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории ОРДО, оформлять "паспорт ДНР".

Как сообщают "Новости Донбасса", так называемая идентификация будет проводиться путем выдачи "адресной справки", действие которой ограничивается 6 месяцами. Она выдавалась и ранее для лиц, получивших паспорт Украины после 7 апреля 2014 года для его "легализации" в неподконтрольных районах.

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"Легализовав" украинский паспорт таким способом, человек получал право, например, на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат или на возможность обучаться в учебных заведениях, подконтрольных группировке "ДНР", - пишет издание.

Также отмечается, что с 31 июля 2020 года "адресная справка" будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на "паспорт ДНР" либо о невозможности получения таковой. То есть, к моменту завершения действия "справки" человек, зарегистрированный на территории Донецкой области и проживающий в ОРДО, обязан уже иметь "паспорт ДНР".

Как сообщал УНИАН, ранее у представителей боевиков на переговорах в Минске обнаружили российские паспорта.