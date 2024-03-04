Россияне размещают боевые вертолеты на "Азовстали".

Оккупанты размещают боевые вертолеты на руинах комбината "Азовсталь", сообщает партизанское движение"АТЕШ" в Телеграм-канале.

"Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются для боевых заданий", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что их агенты мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлены ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

В "АТЕШ" подчеркивают, что вся информация передана Силам обороны Украины.

Новые находки партизан

Ранее агенты "АТЕШ" установили, что в Джанкой во временно оккупированном Крыму прибыло много новых российских военных, среди них и наемники ЧВК "Вагнер". Также, как отмечают партизаны, обнаружены военные с подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военные автомобили с Архангельской области и представители республики Коми.

Также агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) возле населенного пункта Наумовка Сакского района.

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