Один из освобожденных парамедиков случайно узнал захватчика.

Освобожденный из плена украинский парамедик Орест Грицюк случайно узнал оккупанта, который его захватывал. На этот раз в плен взяли захватчика.

Как сообщил парамедик в Facebook, он просматривал кадры с фронта. Вдруг его заинтересовал кадр, на котором украинские воины пополняли обменный фонд. Внимательно присмотревшись, Грицюк увидел, что в плен попал оккупант, который чуть больше года назад захватил в плен его.

"Карма в действии. Год и неделю назад я попал в плен, а сегодня увидел фото русского солдата из подразделения, которое меня брало меня в плен с моими побратимами. Только в плен брали уже его. Карма в действии. Велкам ту зе клаб, так сказать", - написал воин.

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Русские в плену

Как заявляли в ГУР, массового раскаяния среди российских военнопленных нет. Впрочем, есть люды, которые даже демонстрируют искреннее раскаяние и могут заплакать, но по большей части это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям.

По словам представителя ГУР, Украина имеет дело с геноцидом со стороны России, поскольку большинство россиян поддерживают эту агрессию.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, как живется российским военнослужащим в украинском плену, где к ним относятся в соответствии с нормами Женевской конвенции, хорошо кормят и организуют досуг.

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