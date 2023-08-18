За почти год существования проекта по сдаче российских военнослужащих в плен "Хочу жить" к нему поступило более 22 тысяч обращений.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, как живется российским военнослужащим в украинском плену, где к ним относятся в соответствии с нормами Женевской конвенции, хорошо кормят и организуют досуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время брифинга, отметив, что лагерь, где содержатся военнопленные, расположен на западе Украины.

"Там есть условия для труда. Все российские военнопленные рядового состава работают. Офицерский состав вправе отказаться от работы. Но большинство так же работает, выражает добровольное согласие. Они делают нетрудную работу", - отметил Яценко.

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Военнопленные получают трехкратное калорийное питание, приготовленное из качественных продуктов, а также имеют возможности для досуга.

"Большинство российских военнопленных, в отличие от наших военнопленных в России, набирают вес, а не теряют вес. У них трехразовое питание, у них восьмичасовой сон", - рассказал Яценко.

Кроме того, для пленных организованы все возможности для удовлетворения их религиозных потребностей. Также на месте предусмотрено медицинское обслуживание, в том числе и стоматологическое.

Их пребывание там периодически инспектируют представители международных организаций, Международного комитета Красного Креста и журналисты.

"Мы показываем всем, что пребывание в украинском плену - это достойные условия. Можно вполне российским военнослужащим не бояться, что к ним будут относиться так, как они этого заслуживают. Мы относимся к ним согласно международным нормам", - пояснил Яценко.

В свою очередь, спикер проекта "Хочу жить", который является государственной программой сдачи российских военнослужащих в плен, Виталий Матвиенко напомнил, что этот проект работает с сентября 2022 года. Почти за год существования проекта они получили более 22 тыс. обращений.

"Посещение сайта - 46,2 миллиона посещений. Большинство - это с территории Российской Федерации. Могу выделить, что четыре лидера - это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область", - рассказал он и добавил, что ежедневно операторы проекта прорабатывают от 70 до 100 обращений.

Матвиенко также отметил, что те, кто сдается в плен добровольно, имеет ряд преимуществ. В частности, они могут быть обменены, могут остаться в плену до конца войны или же просить о приюте в Украине или в некоторых странах Европы.

"Также по проекту "Хочу жить" сейчас запускается инициатива для тех граждан Российской Федерации, которые не поддерживают путинский режим, высказывают свою позицию против войны или же в поддержку Украины, и российский режим пытается их репрессировать, посадить за решетку", - сообщил он.

Матвиенко пояснил, что в будущем их проект будет помогать таким репрессированным гражданами России различными способами. Дополнительная информация по этому поводу будет объявлена позже.

"И даже моменты к тому, чтобы освободить такого политического репрессированного гражданина Российской Федерации методом обменов. Но благодаря тем коллаборантам (речь идет, в частности о гражданах России, – УНИАН), которые находятся на территории Украины и заключены", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, кто чаще всего обращается к проекту "Хочу жить", Матвиенко отметил, что большинство – это рядовые, что логично, ведь их численность больше, но есть и офицеры. Сдается как по одному, так и группами, и вместе с оружием.

На вопрос УНИАН, выражал ли кто-то из пленных желание перейти на сторону Украины, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил: "Да, такие случаи есть. В том числе среди тех, кто сейчас находится на территории лагеря, где содержатся российские военнопленные".

Он также отметил, что среди военнопленных есть офицеры – младший и старший офицерский состав.

В мероприятии также приняли участие российские военнопленные, которые рассказали, в частности об обстоятельствах их попадания в украинский плен и условиях содержания в плену.

Российские пленные-новости

Ранее Юсов заявил, что массового раскаяния среди российских военнопленных нет. Он заметил, что есть люди, которые даже демонстрируют искреннее раскаяние и могут заплакать. Но по большей части это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям.

По словам представителя ГУР, Украина имеет дело с геноцидом со стороны России, поскольку большинство россиян поддерживают эту агрессию.

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