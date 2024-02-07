Сейчас во всех областях нашего государства объявлена воздушная тревога, есть угроза повторных пусков с Ту-95 МС.

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине, первая группа крылатых ракет была замечена в Сумской области. Воздушная тревога сейчас во всех областях Украины.

Ракеты направлялись в сторону Полтавской области, об этом сообщили Воздушные Силы вооруженных сил Украины. "Харьков - в укрытие!",- отмечалось в сообщении. Потом стало известно, что скорости цели есть в направлении Павлограда. В Воздушных силах добавили, что Харькову угрожает вражеская баллистика. В Харькове звучали взрывы.

Потом в ВСУ призвали спрятаться в укрытие жителей Полтавы. После этого сообщили, что на Киев с востока летят ракеты.

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Кроме того, россияне атакую дронами типа "Шахед" Николаевскую область. По предварительным сведениям враг запускал, в частности, ракеты Х-22.

Ракетный удар по Украине 7 февраля - что надо знать

7.03. Несколько крылатых ракет продолжали двигаться в направлении Киева, также маневрировали на Львовщине и Хмельнитчине.

6.56. Угроза для Винницкой области сохраняется. Ракеты южнее Винницы кусом на запад. Кроме того, крылатая ракета во Львовской области.

6.55. Вероятны повторные пуски с Ту-95 из Каспийского моря.

6.54. Мощные взрывы под Киевом.

6.47. Харьков сейчас бомбят. Мэр Игорь Терехов написал, что есть информация о попадании в нежилой объект.

6.46. Пусти Х-22, угроза для Харьковской области.

6.45. Ракета движется в направлении Днепропетровской области.

6.44. Крылатые ракеты маневрируют в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

6.39. Ракеты в Харьковской области.

6.38. Крылатые ракеты облетают Винницу и движутся в направлении Хмельницкой области.

6.35. Ракета в Черниговской области курсом на юго-запад.

6.30. Крылатые ракеты в небе над Винницкой областью, южнее города Винница.

6.25. По предварительным сведениям, в Кировоградской области летит ракета Х-101/Х-555 противника.

6.23. Крылатая ракета в Кировоградской области, курс - на запад.

6.22. Несколько групп ракет на юге Киевской области, курсом на Винницкую. Группа ракет в Кировоградской области двигались на северо-запад. Также была ракета на Сумщине курсом на Черниговщину.

6.16. Новая группа ракет на Сумщине, летят курсом на Полтавщину.

5.47. В сети сообщили о пуске вражеских ракет Х-22 в сторону Херсонской/Николаевской областей.

5.35. Известный блогер Николаевский Ванек в Telegram написал, что подтвердились пуски врагом ракет из самолетов ТУ-95МС.