Назначение главнокомандующим Александра Сырского, который считается более близким к президенту, усилит ответственность Зеленского за любую неудачу на фронте.

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ стало наиболее значительным изменением в руководстве страны за почти два года войны. В то же время, как пишет The Wall Street Journal, это еще больше усилит ответственность президента за происходящее на поле боя.

"По словам Зеленского, этот шаг направлен на перезагрузку военных усилий страны, поскольку украинские войска пытаются удержать линию фронта против России. Но замена такой популярной фигуры, как Залужный, на генерал-полковника Александра Сырского, который считается более близким к президенту, теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя, что сделает его более ответственным за любую неудачу", - пишет издание.

Как отмечает WSJ, увольнение Залужного произошло после месяцев спекуляций относительно напряженности в отношениях между Зеленским и Залужным, который пользуется огромной популярностью среди военных и широкой общественности.

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"Трения росли по мере того, как политические императивы все чаще вступали в противоречие с реалиями войны. В то время как Зеленский пытался сохранять оптимизм, Залужный обрисовал более мрачную картину перспектив Украины", - пишет издание.

Зеленский объявил об отставке Залужного в четверг, заявив, что необходимы срочные изменения для реформирования армии.

"Многие из проблем, которые он назвал, включая нехватку западной помощи и человеческих ресурсов, не могут быть решены главнокомандующим. Но назначение Сырского может способствовать налаживанию более эффективных рабочих отношений", - отмечают в WSJ.

Хотя Залужный никогда публично не высказывал политических амбиций, аналитики говорят, что Зеленский, вероятно, чувствовал угрозу из-за популярности генерала.

В то же время, хотя некоторые солдаты были разочарованы, они сказали, что смена руководства не изменит ситуацию, с которой они сталкиваются на поле боя.

"Что конкретно изменится для меня от того, что у меня будет другой главнокомандующий? Абсолютно ничего, - сказал один из бойцов. - "Я вижу, где враг. Я знаю, что с ним делать".

Смена главнокомандующего ВСУ

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

Среди причин увольнения Залужного - непредоставление военного плана на 2024 год, а также то, что генерал непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

9 февраля стало известно, что Залужному присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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