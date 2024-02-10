Среди них - нехватка людей и оружия, а также меньшая популярность, чем у Залужного.

Владимир Зеленский на днях сместил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Александра Сырского. Но как пишет CNN, теперь новому главнокомандующему придётся столкнуться с серьёзными проблемами, оставшимися от его предшественника.

Как пишет издание, маловероятно, что Сырский предложит радикальную смену стиля, но считается, что он ближе к Зеленскому.

По словам Мэтью Шмидта, директора программы по международным делам в Университете Нью-Хейвена, "Сырский рассматривается как консенсусный выбор".

Видео дня

"Некоторые говорят, что он слишком советский, то есть не изобретательный, но способный, некоторые говорят, что он не очень хорошо воспринимает неудобные истины - то, что делал Залужный, - а некоторые говорят, что он лучший из худших генералов", отмечает он.

Самой неотложной задачей Сырского будет стабилизация линии фронта. Также среди насущных проблем нового главкома - как пополнить поредевшие ряды украинской армии, как ускорить поступление западных боеприпасов на передовую - и как справиться с ситуацией, пока этого не произойдет.

Среди других приоритетов: какой упор делать на нанесение более дальних ударов по российской инфраструктуре, такой как склады топлива и военные базы, интеграция боевых самолетов F-16 в планы боевых действий и быстрая разработка следующего поколения беспилотных систем.

Нехватка боеприпасов на фронте

В последние недели передовые подразделения в нескольких уязвимых районах рассказали CNN, что им часто не хватает боеприпасов, особенно западных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Администрация Байдена всё ещё пытается одобрить выделение Украине новой помощи. А Европа признаётся, что в лучшем случае произведёт половину от обещанного количества боеприпасов.

Таким образом, разблокирование американской военной помощи и увеличение европейского производства боеприпасов - важнейшие приоритеты, если Украина хочет перейти от "держаться" к "сопротивляться".

Нехватка людей

Численность российских войск по меньшей мере в три раза превышает украинские.

Ещё Залужный призывал к новой мобилизации и критиковал законы, которые позволяют украинцам избегать призыва. Но не только сами украинцы не хотят идти воевать, но и Зеленский опасается, что правительство не потянет финансово большую армию.

Беспилотные системы

Залужный утверждал, что, учитывая более высокую численность личного состава и вооружения России, Украине необходимо кардинально изменить технологию ведения боевых действий: например, более совершенные беспилотники и другие беспилотные системы обеспечат разведку в режиме реального времени и точное наведение на цель.

В то же время российские военные также учатся и адаптируются, особенно в области использования ударных и разведывательных беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Поступление F-16, ожидаемое не ранее весны этого года, должно ослабить преимущество русских в небе, но заявленная Залужным цель - добиться абсолютного превосходства в воздухе, чтобы Украина могла перейти в наступление - кажется отдаленной перспективой. Включение новых боевых самолетов в общую стратегию боевых действий станет важнейшей задачей для Сырского.

Заменить Залужного будет нелегко

Мик Райан, австралийский генерал в отставке, посетивший Украину и встречавшийся с высокопоставленными чиновниками, описывает Залужного как "харизматичного и популярного военного лидера".

У Сырского есть свои достижения, особенно оборона Киева в первые дни и молниеносное наступление, в результате которого в сентябре 2022 года были отвоеваны целые районы Харькова. В то же время он подвергался критике за то, что продлил оборону Бахмута ценой больших человеческих жертв. Подчиненные описывали его как человека, лишенного сочувствия, а некоторые солдаты называют его "генералом 200" за готовность жертвовать людьми.

В то же время в ближайшем будущем украинское руководство должно продемонстрировать единство после беспорядочных перемен, подчеркивает CNN, поскольку во время войны политическая конкуренция, особенно на уровне армии, генералов и политиков, выглядит не очень хорошо.

Смена главкома ВСУ

8 февраля президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Залужного на эту должность глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского. Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Среди причин увольнения Залужного - непредоставление военного плана на 2024 год, а также то, что генерал непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

Вас также могут заинтересовать новости: