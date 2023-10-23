Уничтожен, в частности, один ударный беспилотник противника неустановленного типа.

Силы обороны Украины этой ночью уничтожили все воздушные цели, которые были запущены российскими захватчиками - речь идет о 13 беспилотных летательных аппаратах Shahed-136/131, 1 управляемой авиационной ракете Х-59 и еще одном ударном БПЛА (тип не установлен).

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook. Так, "Шахедами" противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

В то же время, ракета Х-59 применена с самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, беспилотник неустановленного типа, предположительно, был запущен с северной границы.

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"Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены", - отмечается в сводке.

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В ночь с 22 на 23 октября по Украине начала распространяться воздушная тревога. В частности, сначала тревогу из-за ракетной опасности объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях. Почти сразу же еще добавилась угроза ударов дронами-камикадзе.

Также ракетную тревогу объявляли в Донецкой и Запорожской областях.

Девять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 было сбито над Одесской областью, один - над Днепропетровской.

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