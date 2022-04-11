Глава государства не желает сдавать украинские территории, но считает, что Украина в войне с Россией должна стоять на своей позиции столько, сколько сможет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не готов ради мира отдавать украинские территории России и не хочет быть в ситуации, когда такой вопрос может встать.

Об этом глава государства сказал в интервью для программы 60 Minutes телеканалу CBS.

В частности, у президента спросили, готов ли он отказаться от любой части Украины ради мира.

"Мы не готовы в целом отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я отвечу вам так: я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я бы очень не хотел этого. Я считаю, что мы уже отдали много людей, и мы отдали для того, чтобы сохранить свое государство, и поэтому мы, как минимум, виноваты перед ними. Поэтому должны стоять столько, сколько мы сможем. Но это жизнь, и бывает по-разному", - подчеркнул Зеленский.

У него уточнили, можно ли об этом договориться на переговорах.

"Оно (вопрос украинских территорий - УНИАН) будет точно подниматься. Мы понимаем российскую сторону. Мы понимаем, что это один из пунктов, они об этом говорят постоянно: признайте Крым российской территорией. Я точно это признавать не буду! И потом они хотят решить вопрос Донбасса, а аппетит у них увеличился, они хотят весь Донбасс, а потом они захватили и временно оккупировали Херсонскую область и часть юга. И они, мы знаем, очень стремятся, чтобы забрать и юг нашей страны. Поэтому я точно понимаю, что такие вопросы будут появляться на этой встрече, если она будет, потому что пока что и встречи нет", - отметил президент.

Он добавил, что Украина не готова отдавать свою территорию.

"И я думаю, что если бы мы были готовы, то войны не было бы", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, как должна выглядеть победа Украины в войне с Россией.

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