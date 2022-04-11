По словам президента, люди должны вернуться в города, а российские войска уйти из Украины, украинские территории должны быть освобождены от оккупантов.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как должна выглядеть победа Украины в войне с Россией.

Об этом глава государства сказал в интервью для программы 60 Minutes телеканала CBS.

По словам президента, люди должны вернуться в города, а российские войска уйти из Украины, украинские территории должны быть освобождены от оккупантов.

"Без них (людей – ред.) ничего нет и смысла нет в тех территориях, за которые мы боремся. Поэтому победа – это когда вернутся люди, бомбардировка закончится. Мы вернем наши территории и военных России не будет на нашей территории", – отметил Зеленский.

"Я понимаю, что они не выйдут из Крыма, и я понимаю, что мы будем долго бороться, воевать и торговаться за те или иные территории на востоке нашего государства, на Донбассе. Я все это понимаю, но пока сейчас и в Киеве нет победы. Пока это рановато. Пока это пустой город. Вернутся люди, поедут танки (ВСУ), тогда это, наверное, будет победа. Но я думаю, что в целом в Украины победа впереди", – подчеркнул президент.

"Я знаю, как она выглядит. Я знаю точно, что произойдет, после чего мы сможем сказать, что это победа. Мы все это почувствуем, и вы тоже будете об этом знать. Но я об этом, если можно, пока говорить не буду", – добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, этом же интервью Владимир Зеленский ответил, считает ли он, что выиграл битву за Киев.

"Я думаю, что да, но это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена потом что-то проиграть? Я так не могу оценить это. Я смогу только это сказать после того, когда мы победим в этой войне, когда освободим наши территории", – подчеркнул Зеленский.

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