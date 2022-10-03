На правом берегу Днепра боеспособность войск РФ постепенно снижается, отметил полковник.

Освобождение украинскими войсками правобережной части Херсонской области от российских оккупантов затягивается, поскольку наши воины не могут утопить все вражеские паромы.

Защитники Украины не могут утопить все паромные переправы, поскольку на них противник вместе с военной техникой ставит гражданские машины и перевозит мирных людей в качестве пассажиров, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов.

"…мы не можем утопить все паромы почему? Именно потому что этими паромами пользуются местные жители…", - отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что на правобережье боеспособность войск противника снижается постепенно.

"Только лишь за счет того, что количество потребляемых материальных ресурсов этой группировки намного больше, чем те ресурсы, которые российское командование в состоянии сегодня переправлять через Днепр, только лишь по этой причине происходит постепенное снижение боеспособности российских войск на правом берегу Днепра. За счет интенсивности нашего ведения огня…", - добавил полковник.

Жданов подчеркнул, что, к величайшему сожалению, процесс освобождения правобережной части Херсонской области затягивается.

Контрнаступление Украины 2022 и успехи на Херсонщине - важные новости

Под захваченным Херсоном ВСУ вывели из строя ряд мостов, в частности, Антоновский, Дарьевский и Каховский, что значительно ухудшило логистику захватчиков.

В конце августа ВСУ пошли в контрнаступление и уничтожали альтернативные переправы, обустроенные противником.

17 сентября стало известно, что в Херсоне наши бойцы точным ударом ликвидировали более 180 оккупантов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко полагает, что противник не сможет остановить наступление армии Украины под Херсоном.

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