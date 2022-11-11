В городе замечают оккупантов в штатском.

В Херсоне российские оккупанты переодеваются в гражданское и прячут обмундирование в мусорниках.

Они могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" Силам обороны Украины, сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

По данным украинского подполья, в разных районах Херсона замечены люди в гражданской одежде с оружием. А по помойкам и в отдельных подходах спрятана униформа армии РФ, шлемы и бронежилеты.

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"Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ. На самом деле эти солдаты - это просто смертники, которым командование пообещало "пути отхода". Наверное, взорванный Антоновский мост был одним из этих путей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники местного сопротивления знают о местах пребывания таких людей - соответственно об этом знают и украинские подразделения.

Что происходит в Херсоне

Как известно, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявили об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщалось, что захватчики оставляют свою технику при отступлении.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, России понадобится по крайней мере неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Тем временем в социальных сетях активно распространяют кадры украинских воинов на окраинах Херсона, а херсонцев - с флагами Украины на улицах города.

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